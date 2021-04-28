Петербург лидирует по темпам роста преступности среди всех регионов России

По информации, предоставленной в сборнике Генпрокуратуры России о состоянии преступности за январь-март 2021 года, в 30 регионах странны за указанный период выросла преступность.

На первом месте по росту преступности среди всех регионов России оказался Санкт-Петербург, где количество преступлений увеличилось на 38,9%. В тройку лидеров вошли также Тульская область (23,5%) и Тува (20,9%).

Сообщается, что в течение трех месяцев, общее количество преступлений по стране уменьшилось на 1,8% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За данный период в РФ было совершено около 500 000 криминальных деяний.