В Пушкарском саду закрасили граффити с изображением Навального

В Санкт-Петербурге, в ночь на 28 апреля, в Пушкарском саду в Петроградском районе на фасаде одного из зданий было нанесено граффити с изображением блогера Алексея Навального. Рядом с его портретом стояла надпись «Герой нашего времени».

Первое фото было сделано в 6 утра петербуржцем Георгием Марковым. Однако уже в 10:30 сотрудники коммунальных служб приехали на место и закрасили настенный портрет. Помимо «коммунальщиков» к граффити прибыли сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

На данный момент неизвестно, кто является автором этого настенного рисунка.