В Петербурге за 2021 год появится современное освещение в 11 садах и парках

В Северной столице планируется обеспечить современным освещением один мост и одиннадцать городских зеленых зон. Модернизация системы освещения пройдет в 2021 году по поручению Александра Беглова, главы города. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

«В Петербурге разработана программа модернизации освещения садов и парков. Это важная часть комплексного благоустройства общественных пространств. Мы создаем горожанам комфортные условия для отдыха и занятий спортом», - отметил Беглов.

Кроме того, в текущем году завершится реконструкции Сосновки, где уже подключили 1280 новых светодиодных светильников и прожекторов.