Нерабочие майские праздники станут еще и неучебными

В Петербурге закроют учебные заведения с 1 по 10 мая в связи с нерабочими днями майских праздников. Соответствующее постановление было подписано президентом России Владимиром Путиным 23 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по образованию Петербурга.

«Последний день занятий перед майскими праздниками в школах и колледжах — 30 апреля. Учеба возобновится 11 мая», — отмечают в городском правительстве.

Согласно постановлению № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в мае 2021 г.», образовательные учреждения не будут работать с 4 по 7 мая. Однако дежурные группы в детских садах останутся, так как часть родителей работает с ненормированным графиком.

Дежурные группы детских садов будут брать до 12 воспитанников. На данный момент уточняется количество таких групп и детских садов в городе.