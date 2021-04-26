Суд Петербурга отказал в прекращении дела по факту обрушения СКК

Московский районный суд отклонил просьбу обвиняемых в прекращении уголовного дела по факту обрушения спортивно-концертного комплекса, в ходе которого погиб рабочий. Об этом сообщается в пресс-службе объединенных судов Петербурга.

Предварительное заседание состоялось сегодня, 26 апреля. Следующее заседание назначено на 29 апреля. При этом дело будет рассматриваться без учета доказательств, так как имеет особый статус.

Напомним, уголовное дело возбуждено из-за нарушений правил безопасности во время демонтажных работ, что привело к гибели сотрудника.