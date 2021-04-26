В уборке города 26 апреля задействовано 2 115 работников

В Петербурге активно продолжается подготовка улиц города к летнему сезону и международным мероприятиям. Очистка территорий особенно необходима после продолжительного зимнего сезона. В первый рабочий день недели в уборке задействовано более двух тысяч дворников и работников садово-паркового хозяйства.

Как сообщается в пресс-службе Комитета по благоустройству города, 26 апреля улицы Петербурга убирает 755 единиц спецтехники и задействовано 1205 дворников. При этом на парковых территориях за чистоту и благоустройство сегодня отвечают 910 сотрудников и в помощь им выдано 266 машин.

В результате с дорог Петербурга убрано 970 тонн смета. Для этого было использовано 528 литров очистителя и 19,5 тысяч кубометров воды.