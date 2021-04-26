Прокуратура Петербурга выявила девять сайтов с запрещенными аниме

Решением Красногвардейского районного суда пять аниме фильмов признаны запрещенной к распространению информацией в России. Всего в ходе проверки сайтов было выявлено девять доменов, размещающих запрещенную информацию.

По мнению экспертов петербургской академии постдипломного педагогического образования, эти фильмы содержат порнографическую и вредоносную информацию. В связи с возможностью нанести вред психическому здоровью детей пять аниме были запрещены.

Как сообщается в объединенной пресс-службе судов города, под запрет попали фильмы «Любимчик Принцесс», «Этот замечательный мир», «Кошачий рай», «Зомбиленд. Сага» и «О моем перерождении в слизь».