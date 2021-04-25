В Петропавловской крепости прозвучал залп в честь дня рождения Жириновского

Председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому 25 апреля исполнилось 75 лет. С юбилеем Жириновского поздравили сотрудники регионального отделения партии Петербурга.
В честь юбилея Жириновского региональное отделение ЛДПР преподнесло ему в качестве подарка именную гильзу выстрела пушки Петропавловской крепости. Событие также отметили залпом в Петропавловской крепости.
С днем рождения Жириновского поздравил и губернатор города Александр Беглов, отметив вклад политика в укрепление государственности. Беглов отметил, что благодаря своим качествам, Жириновский пользуется авторитетом среди коллег и вызывает уважение у общества.