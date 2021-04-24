В Петербурге завершил работу волонтерский портал #мывместе

Волонтерская акция «Мы вместе» завершила свою работу. Портал начал свою деятельность весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Волонтеров планируют привлечь к другим акциям в городе. Об этом сообщает губернатор Петербурга Александр Беглов.

С началом пандемии на портале #мывместе зарегистрировались 4 425 волонтера. Во время второй волны коронавирусной инфекции к акции присоединилось еще 1 169 добровольцев.

«После завершения акции волонтеры хотят и будут помогать людям. Город в этом очень заинтересован», - отметил Александр Беглов.

Напомним, волонтеры портала оказывали гуманитарную помощь маломобильным петербуржцам и пожилым людям, соблюдающим самоизоляцию. Так, за весь период работы портала было выполнено 23 тысячи заявки.