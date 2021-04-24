В Санкт-Петербурге до конца весны 2022 года закупят 2,8 тыс. автобусов, чтобы заменить маршрутки

Власти Санкт-Петербурга запланировали приобретение 2 801 автобус различных типов и размеров к маю 2022 года.

Новый состав общественного транспорта закупят в рамках реформы системы общественного транспорта, в результате которой коммерческие маршрутные такси будут заменены социальными автобусными линиями, проинформировали в субботу в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Запуск новой модели транспортного обслуживания запланирован комитетом на 15 июля 2022 года. За 70 рабочих дней до старта производители поставят в Петербург 2 801 автобус. Все автобусы должны быть выпущены не ранее января 2021 года", - сообщили в пресс-службе.