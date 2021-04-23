В Лопухинском саду прошел флешмоб танцующих невест

В Петербурге прошел необычный флешмоб с танцующими невестами. Активисты собрались 23 апреля, в пятницу, в Лопухинском саду. Организатором акции стал «Город перемен». Целью флешмоба стало привлечение внимания властей на нехватку альтернативных и необычных мест для церемоний бракосочетания.

На данный момент в Петербурге можно зарегистрировать брак лишь в четырех дворцах и в районных ЗАГСах. При этом в столице России, в Москве, уже появилась выездные регистрации и список необычных мест постоянно пополняется.

В Петербурге особой изюминкой свадеб может стать регистрация ночью в период белых ночей.