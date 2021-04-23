В квартирах Петербурга установят максимально возможное количество питомцев

В Петербурге рассматривают вопрос регулирования количества домашних питомцев, содержащихся в квартире. Соответствующее предложение поступило от депутатов петербургского ЗакСа. Инициативу поддержали в Комитете по законодательству.

На данный момент вопрос не регулируемый, однако в 1982 году было принято решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов. Согласно документу, в квартире может находиться только одна собака или кошка.

В Законодательном Собрании депутат Денис Четырбок выявил намерение изменить это решение. С соответствующей инициативой депутаты ЗакСа обратились в Госдуму.