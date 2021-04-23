В Полежаевском парке убрали незаконную парковку

В Красносельском районе Петербурга была убрана несанкционированная стоянка, на которую местные жители пожаловались в Комитет по контролю за имуществом. Демонтажные работы проходили на территории Полежаевского парка. Об этом сообщается в пресс-службе городской администрации.

Петербуржцы заметили ограждения, которые мешали проходу граждан. Оказалось, что ограждения установили для охраны стоянки для машин. После обращения в ККИ и поддержки одного из депутатов была организована проверка, в ходе которой выяснилось, что участок занят без соответствующих разрешений. В результате с территории в 4000 «квадратов» ликвидировали установленные конструкции.

«В Петербурге установлен жесткий контроль за использованием городских территорий, особенно — зеленых зон, к которым относится Полежаевский парк. Реакция на подобные случаи и обращения жителей будет незамедлительной», — отметил Беглов.