В Петербурге 24 апреля пройдет День благоустройства города

Общегородской субботник состоится в Петербурге в субботу, 24 апреля. Ко Дню благоустройства может присоединиться любой желающий. Губернатор города на Неве Александр Беглов призывал петербуржцев принять участие в уборке дворов и улиц, а также напомнил, что в прошлом году мероприятие было отменено в связи с панедмией коронавируса. Об этом сообщают в пресс-службе Смольного.

«Каждый из вас сможет внести свой вклад в уборку города. В соответствии с эпидемическими требованиями в этот раз нельзя будет организовать массовые акции, концерты и гуляния», — сообщил губернатор.

Кроме того, Беглов напомнил о начавшемся месячнике по уборке территорий с 1 апреля. Сотрудники специальных служб чистят улицы и дома, а также приводят в надлежащий вид парки и сады.