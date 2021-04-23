Местные жители высказываются против строительства дельфинария на Бутлерова

В Петербурге жители улицы Бутлерова высказали мнение против строительства спорткомплекса, совмещенного с дельфинарием под окнами их дома. Основной проблемой остается транспортная доступность квартала. Об этом сообщает гендиректор «Спортлайф» Игорь Костов.

В пятницу, 23 апреля, на выездном совещании обсудили вопрос строительства спорткомплекса на участке возле жилого дома №40 на улице Бутлерова. На заседании присутствовали жители дома и представители застройщика ООО "Спортлайф".

Согласно плану, на территории в 8 563 квадратных метра построят спорткомплекс и дельфинарий. Однако в ходе совещание было отказано застройщику.