В Петербурге суды рассмотрели около 150 дел по задержанным на митинге

Городские суды Петербурга вынесли решения по участникам несогласованной акции, задержанным 21 апреля, в среду. В течение четверга, 22 апреля, было рассмотрено около 150 административных дел. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все задержанные были осуждены по статье 20.2.2 часть 1 КоАП РФ (одновременное массовое пребывание граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка). В результате в качестве наказания задержанные получили штрафы, арест и назначение исправительных работ.

Так, восемь человек получили штрафы в размере 10 тысяч рублей решением Кировского районного суда. В Фрунзенском суде было рассмотрено девять дел: одно закончилось штрафом в 15 тысяч, четыре человека получили 10 тысячные штрафы и еще четырех арестовали на срок от 3 до 10 суток.

В Смольнинском суде четырех петербуржцев приговорили к аресту от 5 до 7 суток, а в суде Приморского района 25 человек получили штрафы в 10 тысяч рублей. В суде Невского района на срок от 4 до 15 дней наказали 31 человека. В Красногвардейском районном суде 12 петербуржцев получили арест до 12 суток и четыре человека получили штрафы до 15 тысяч рублей.

В Колпинском районном суде 34 человека получили различные наказания: штрфы получили 25 протестующих, а три человека остались под арестом. Кроме того, одному задержанному назначили наказание в виде 70 часов исправительных работ.