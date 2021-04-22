Суды Петербурга продолжают оглашать решения по задержанным на митинге

Петербургские суды на протяжении всего дня выносят приговоры по задержанным 21 апреля петербуржцам на несогласованной акции протеста. Все задержанные проходят по одной и той же статье – 20.2.2 КоАП РФ (одновременное массовое пребывание граждан в общественном месте с нарушением общественного порядка). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дела рассматривают в разных судах, а также решение по срокам ареста у многих различаются. Так, например, в Смольнинском суде Константин Соворовцев получил 7 суток ареста, а в Красногвардейском районном суде двое мужчин получили арест на 5 суток и на 12. В Центральном районе мужчина получил арест на 7 суток, а в Красносельском районе две девушки и мужчина получили арест сроком в 10 дней каждому.