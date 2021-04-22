В Петербурге наградят победителей Молодежной премии Санкт Петербурга за 2020 год

14 петербуржцев получат премии за выдающиеся заслуги в различных сферах. Так, участники возрастом от 14 до 30 лет могут получить награды за заслуги в культуре, науке, искусстве, спорте, здравоохранении, образовании, журналистике и IT-технологиях. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов.

Победителей конкурса выявят сотрудники специальной комиссии, которая будет организована при Комитете по молодёжной политики и взаимодействию с общественными организациями. Как сообщается на сайте городской администрации, Александр Беглов подписал распоряжение о награждении 14 конкурсантов из Петербурга.