Нефролога, расчленившего жену, оставили под арестом

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Земченкова. Заседание состоялось в четверг, 22 апреля. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Защита просила избрать иную меру пресечения, адвокат требовал домашний арест для подопечного. Однако прокурор отказал в удовлетворении жалобы.

Напомним, бывший нефролог Мариинской больницы обвиняется в убийстве своей супруги. По версии следствия, в 2010 году мужчина убил жену, а затем расчленил тело и избавился от него.

Кроме того, к судебному процессу не допущены в качестве потерпевших и в качестве свидетелей дети супруги.