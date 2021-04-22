За охрану общественного порядка петербуржцы получат премию в 24 тысячи рублей

В Петербурге обсудили премию с Награду от правительства в 2021 году получат 50 петербуржцев. Соответствующее постановление 22 апреля, в четверг, подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Каждый из награжденных получит также и премию в размере 24 тысяч рублей. Известно, что премия присваивается петербуржцам, которые активно участвовали в задержании правонарушителей, а также имеют заслуги в охране общественного порядка.

Напомним, претендентов на награду «За активное участие в охране общественного порядка» отобрали в феврале текущего года.