Вячеслав Макаров прокомментировал задержания петербуржцев на протестной акции

Председатель парламента высказался по поводу несогласованной акции протестов, прошедшей в Петербурге вечером 21 апреля. По мнению главы ЗакСа, целью митинга была провокация в день оглашения послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание «Росбалт».

Так, в ходе собрания Вячеслав Макаров отметил, что причиной несогласованных акций стали провокации извне. Кроме того, спикер отметил необходимость в воспитании молодого поколения, посещающих подобные собрания.

«Почему такие санкции против России? Потому что страна не под внешним управлением. Потому что у нас очень сильный президент. Слава богу, что у России есть Путин. Не было б его, у нас тут не МВД с Росгвардией стояли, а БТР в другом раскраске и люди в другой униформе», — заявил Макаров.