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В ЗакСе обсуждают вопрос присвоения звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»

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© Фото: baltphoto.ru

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Рассматривают в качестве кандидатов Яблонского, Эйфмана, Васильева и Морозова.

В Петербурге обсудили возможную церемония награждения званием «Почетный гражданин Санкт-Петербурга». Событие пройдет в Северной столице. Решение было принято на заседании Законодательного Собрания в четверг, 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение года вопрос будет рассмотрен по ряду петербуржцев, которые по мнению общественности и депутатов достойны этого звания. Об этом заявил глава ЗакСа Вячеслав Макаров.

Среди кандидатов ранее называли четырех человек: Петр Яблонский, директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, а также Борис Эйфман, народный артист России. Также кандидатами стали Дмитрий Морозов, генеральный директор ЗАО «Биокад», и Юрий Васильев, научный руководитель Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Известно, что депутаты Законодательного Собрания могут выбрать даже двух граждан, однако также могут не выбрать ни одного.

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