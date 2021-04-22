Вдову Маневича признали банкротом

В Петербурге признали банкротом вдову вице-губернатора города Михаила Маневича. Решение было вынесено 21 апреля Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее требование признать вдову банкротом выдвинуло ООО «Невские магистрали». Иск был выдвинут Сергеем Курочкиным, финансовым управляющим женщины. Причиной стали долги на сумму в более, чем 30 млн рублей.

Напомним, ранее банкротом признали сына убитого в 1997 году Михаила Маневича. Дело все еще не раскрыто, а долги у родственников только копились.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о заключении под домашний арест Степана Пичугина, которого подозревают в получении взятки «Мерседесом».