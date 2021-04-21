У Мариинского дворца митингующих остановило оцепление ОМОНа

Протестующие прошли от Сенатской площади к Мариинскому дворцу, однако далее пройти колоне не удалось. У дворца участников несогласованной акции встретили сотрудники силовых ведомств. Для прохода к центру города перекрыт Синий мост, а также заметны ограждения у Дворцовой площади.

Несмотря не несогласованной митинга, в колоне протестующих почти нет людей с плакатами. Однако нарушители все же нашлись и их уже отправили в автозаки.

Напомним, оппозиционеры собрались в поддержку Алексея Навального и требуют его освобождения. В связи с этим в центре города изменено движение общественного транспорта. Например, приостановлено движение некоторых троллейбусов и трамвая №3, а также на выход закрыты две станции метро.