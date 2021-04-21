На Дворцовую площадь можно попасть только по билетам в Эрмитаж

В Петербурге очевидцы сообщают о перекрытии Дворцовой площади. Попасть на главную площадь города можно по билетам в Эрмитаж. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

При этом трансляции с веб-камер на территории Дворцовой свидетельствуют о возможности перемещения граждан. Видно, что прохожие ходят по территории и силовики не ограничивают их движение.

Напомним, автобусы и военная техника появились 21 апреля в преддверии акций проста в поддержку оппозиционера Алексей Навального. Однако митинги не были согласованы с городской администрацией. В связи с этим на улицах города для поддержания общественного порядка появились сотрудники Росгвардии.