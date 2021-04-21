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Росприроднадзор осмотрел реку Волковку, на которой образовалась пена

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© Фото: Мегаполис

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Во время проверки сотрудники ведомства не обнаружили никаких нарушений.

В среду, 21 апреля, в Санкт-Петербурге сотрудники Росприроднадзора города и «Водоканала» осмотрели Волковский канал и реку Волковка, в акваториях которых петербуржцы обнаружили пену.

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-западному федеральному округу сообщила, что по приезде сотрудников ведомства на место, была обнаружена пена на воде. После специалисты проверили около 20 выпусков сточных вод, которые расположены на участке от улицы Ярослава Гашека до улицы Фучика, но следов сбросов не обнаружили.

Во время осмотра акваторий инспекторы заметили неизвестных, которые с территории промзоны делали сброс в канаву сточных вод с повышенным содержанием поверхностно-активных веществ, провоцирующих образование пены.

Все материалы проверки будут переданы в Комитет по природопользованию Северной столицы, потому что канал и река находятся в их ведении.

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