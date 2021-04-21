Станция «Технологический институт-1» откроется в сентябре 2021 года

В Санкт-Петербургском метрополитене работы по реконструкции станции «Технологический институт-1» будут завершены в сентябре этого года.

Пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры сообщила, что в процессе ремонтных работ будут установлены 4 эскалатора вместо трех, а также будут закончены укрепления железобетонных конструкций. Сейчас строительная бригада реставрирует декоративные элементы станции, а также будут отчищены и отполированы мраморные стены. Также планируется восстановить утерянные фрагменты декора станции.

Напомним, что станция петербургской подземки «Технологический институт-1» закрыта для пассажиров уже год.