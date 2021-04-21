Максим Соколов сохранил статус самого богатого вице-губернатора Петебурга

Петербургские чиновники отчитались о своих доходах за прошлый год. Статус самого богатого вице-губернатора Северной столицы сохранил за собой Максим Соколов. В прошлом году Соколов заработал 17,8 млн рублей.

Сообщается, что доход Соколова уменьшился в 14 раз при переходе на государственную службу. До того, как занять пост вице-губернатора Петербурга, Соколов работал заместителем генерального директора ПАО «Группа ЛСР» и зарабатывал в несколько раз больше.

На втором месте по заработку – Николай Бондаренко, который занимается кураторском сферы ЖКХ. Доход Бондаренко за 2020 год составил 6,6 млн рублей. В тройку лидеров также вошел руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев, заработавший за 2020 год 5,3 млн рублей. Кроме того, Пикалев обладает самым большим автопарком среди своих коллег.