На Охтинском мысе начали весеннюю уборку

20 апреля на Охтинском мысе были замечены рабочие в форме «Газпром нефти». По информации, которая была предоставлена пресс-службой организации, компания осуществляет весеннюю уборку территории.

Работы на территории мыса заметил местный житель, который был обеспокоен тем, что на мысе могли возобновить строительство, вопреки решению суда. Однако в Газпроме» сообщили, что строительная техника и рабочие находятся на мысе в связи с плановой весенней уборкой города. В организации отметили, что строительство на Охтинском мысе не ведут.