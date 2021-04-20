На ремонт фонтанов в Петербурге выделят более 10 млн рублей

В пресс-службе Смольного сообщили, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал новое постановление, согласно которому в этом году на ремонт фонтанов будет выделено более 10 млн рублей.

Выделенные средства будут направлены на капитальный ремонт всех объектов, которым будет заниматься ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Субсидии помогут поддержать надлежащее техническое состояние и внешний вид фонтанов и фонтанных комплексов в Северной столице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во время проверки аудиторами МО «Лисий Нос» было обнаружено более 250 нарушений в бюджетно-финансовой сфере на общую сумму свыше 48 млн рублей.