С 23 апреля в Петербурге возобновляют рейсы «дачные» автобусы

В весенний период жители Санкт-Петербурга начинают чаще выезжать за город, а именно на дачу. Теперь, с 23 апреля, будут возобновлены рейсы на «дачные» автобусы. Однако такие рейсы будут выполняться только до конца летнего периода.

«Сезонные автобусные маршруты появились в Ленинграде еще в 1950-1960 годах, чтобы горожане могли массово ездить на отдых. "Дачные" маршруты в конце 80-х начали организовывать по заказу садоводческих хозяйств», – заявили в «Пассажиравтотранс».

С 23 апреля с улицы Дыбенко до садоводства «Восход-2» будет курсировать автобус №469. Рейсы будут осуществляться каждый день, а с пятницы по воскресенье количество автобусов увеличат на 5-6 единиц.

Также ж/д платформы Сергиево каждый будний день петербуржцам представится возможность доехать до садоводства «Кировец» на автобусе №488.