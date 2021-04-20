В Петербурге за прошедший год скончалось более 13,5 тысяч ветеранов

В Комитете по социальной политике Санкт-Петербурга сообщили, что за последний год в городе умерло более 13,5 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ).

«По состоянию на апрель 2020 года в Петербурге проживало 92,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. По состоянию на апрель 2021 года в Петербурге проживает 78, 6 тыс. ветеранов Великой Отечественной Войны», — заявили в пресс-службе.

Согласно данным на 1 апреля в Северной столице проживает 78 тысяч 624 ветерана ВОВ. Участников боевых действий осталось 4263 человека, жителей блокадного Ленинграда — 63 тысячи 391 горожан, инвалидов ВОВ — 397.