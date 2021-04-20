В работе МО «Лисий Нос» обнаружили огромное количество нарушений

Пресс-служба Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга сообщает, что в работе Муниципального образования (МО) «Лисий Нос» аудиторы обнаружили более 250 нарушений в бюджетно-финансовой сфере с 2018 по 2020 год на общую сумму свыше 48 млн рублей.

Бюджет организации составляет более 100 млн рублей, из которых на благоустройство территории тратится лишь треть от общей суммы. В итоге, проверяющие обнаружили нецелевые траты на 40,7 млн рублей, из которых 17,4 млн было потрачено на работы по благоустройству территорий, не являющихся внутриквартальными.

Кроме того, местная администрация потратила еще 14 млн рублей на оборудование внутриидворовых проездов, а также пешеходных дорожек по 11 адресам.

Отчет о результатах проверки был предоставлен губернатору Северной столицы Александру Беглову, спикеру ЗакСа Вячеславу Макарву, прокурору Петербурга Сергею Литвиненко и объектом проверки.