Власти Петербурга начали готовиться к митингам 21 апреля

В центре Санкт-Петербурга сотрудники правоохранительных органов начали выставлять ограждения. Так, на Дворцовой площади уже появились баррикады. Сообщается, что подобные действия связаны с предстоящими митингами 21 апреля, которые пройдут в Северной столице.

Отмечается, что металлические заборы уже стоят вдоль Невского проспекта. Однако около Главного штаба никаких заграждений пока нет. Горожане отмечают большое количество металлических заборов, но самих сотрудников Росгвардии и патрулей полиции рядом с ними нет.

Ранее сотрудники ФБК объявили о проведении митингов 21 апреля по всей стране в поддержку Алексея Навального.