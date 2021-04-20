На Алексея Германа-младшего подали иск в суд за высказывание о Доме творчества в Репино

На известного кинорежиссера Алексея Германа-младшего подали иск в суд. Инициатором обращения в суд стал «Союз кинематографистов Петербурга». Причиной обращения стало то, что режиссер опубликовал в социальной сети Facebook запись, в которой он высказался о плачевной судьбе Дома творчества в Репино.

Герман-младший считает, что этот пансионат пустует. Он считает, что здание специально собираются довести до банкротства, для того, чтобы продать землю. Однако в «Союзе кинематографистов Петербурга» не согласились с высказыванием режиссера, так как все написанное не соответствует действительности. Союз требует от Германа-младшего извинений, а также оплатить судебные издержки в размере 24 тысяч рублей.

«Не буду извиняться, для меня это принципиально, потому что я уверен, что прав. Возможно, в ходе судебного разбирательства я наконец-то услышу ответы хотя бы на некоторые заданные мною вопросы», - заявил Алексей Герман-младший.