Глава "КСП Красносельского района" ответил на вопросы журналистов, отметив скорое возобновление работы комбината

В Красносельском комбинате соцпитания состоялась пресс-конференция в понедельник, 19 апреля. В результате встречи представители СМИ получили ответы на вопросы, касательно истории с КСП и приостановлением работы предприятия по заявлению Роспотребнадзора. Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».



Руководитель КСП отметил, что работа предприятия возобновится в ближайшее время, так как суд признал действия работников надзорного органа незаконными. Кроме того, было отмечено, что Комбинат планирует увеличивать мощности.



«Наверное, наших, скажем так, коллег, это чем-то не устраивает», – цитирует Савинова «Abnews.ru».



Напомним, неделей ранее по пищеблоку организовали экскурсию для СМИ, чтобы показать надлежащие условия приготовления пищи.



Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о том, что глава КСП просит помощи у журналистов и приглашает их на пресс-конференцию.