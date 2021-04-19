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Более 4 тысяч военнослужащих отрепетировали парад Победы на Дворцовой

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© Фото: baltphoto.ru

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Первая репетиций состоялась без участия военной техники.

В Петербурге прошла первая репетиций парада Победы на Дворцовой площади. В центре города собралось более 4 тысяч военнослужащих, однако военной техники не было.

Военнослужащие Западного военного округа, присутствовавшие на репетиции, примут участие в параде Победы 9 мая. Для подготовки к параду в честь 76-летия победы в ВОВ с 16 до 18 часов отрабатывали строевые приемы с использованием оружия. Кроме того, курсанты маршировали под аккомпанемент военного оркестра.

Известно, что это была первая репетиция без военной техники. Подобные репетиции продлятся до конца апреля.

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