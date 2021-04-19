В Петербурге родилась девочка весом в 5 кг

В петербургском роддоме №10 родилась девочка весом пять килограммов. Примечательно, что малышку мать родила естественным путем. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению.

Родители малышки обладают стандартными параметрами роста и веса. Девочка появилась на свет с весом 5 040 кг и ростом в 56 см. Беременность протекала без осложнений и малышка родилась абсолютно здоровой.

Напомним, крупным плодом является ребенок более 4 кг. Такую беременность дополнительно наблюдают и обычно готовят к кесареваму сечению. В данном случае не было известно о крупности плода заранее, поэтому роды прошли естественным путем.