За минувшие сутки с улиц Петербурга убрали 160,5 кубометров мусора

В Петербурге продолжается месячник по благоустройству города, который стартовал 1 апреля. За минувшие сутки в городе было убрано 160,5 кубометров мусора, а также 448,5 тонн смета. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Для уборки улиц было израсходовано не менее 10,7 тысяч тонн воды. В очистке городских магистралей от зимней грязи задействовано 1 180 дворников и 751 единица уборочной техники. Кроме того, в рамка месячника уборкой занимаются садовники в скверах и парках.

На данный момент в Петербурге погода позволяет заниматься уборкой улиц и дворов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщил о начавшемся 1 апреля месячнике по уборке городский улиц и дворов.