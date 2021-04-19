Суд признал нарушения Роспотребнадзора и отказался останавливать работу КСП Красносельского района

Деятельность Комбината социального питания Красносельского района не будет остановлена, согласно решению Красносельского районного суда. Суд вернул протокол, составленный сотрудниками Роспотребнадзора, без рассмотрения. Об этом сообщает «Мойка78».



Причиной отказа стали выявленные многочисленные нарушения в действиях работников Роспотребнадзора. В связи с этим составленный городским управлением надзорного органа протокол, требующий приостановить работу КСП, суд не стал рассматривать.



«Сотрудники ведомства якобы выявили нарушения в деятельности комбината, однако их собственные действия оказались незаконными. Из-за этого заявление Роспотребнадзора попросту не приняли в суде», - сообщает «Мойка78».



Напомним, Роспотребнадзор организовал многочисленные проверки Комбината, а также требовал привлечь его владельцев к административной ответственности.



Ранее сотрудники предприятия попросили помощи у журналистов, обратившись к ним с открытыми письмом. Коллектив говорил о том, что компания столкнулась с беспрецедентным давлением, которое сравнили с попыткой рейдерского захвата. Исполнительный директор комбината Сергей Лазарев так же заявлял, что Роспотребнадзор провел проверки с нарушениями и говорил о готовности отстаивать интересы предприятия в суде.