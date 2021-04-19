Деятельность Комбината социального питания Красносельского района не будет остановлена, согласно решению Красносельского районного суда. Суд вернул протокол, составленный сотрудниками Роспотребнадзора, без рассмотрения. Об этом сообщает «Мойка78».
Причиной отказа стали выявленные многочисленные нарушения в действиях работников Роспотребнадзора. В связи с этим составленный городским управлением надзорного органа протокол, требующий приостановить работу КСП, суд не стал рассматривать.
«Сотрудники ведомства якобы выявили нарушения в деятельности комбината, однако их собственные действия оказались незаконными. Из-за этого заявление Роспотребнадзора попросту не приняли в суде», - сообщает «Мойка78».
Напомним, Роспотребнадзор организовал многочисленные проверки Комбината, а также требовал привлечь его владельцев к административной ответственности.
Ранее сотрудники предприятия попросили помощи у журналистов, обратившись к ним с открытыми письмом. Коллектив говорил о том, что компания столкнулась с беспрецедентным давлением, которое сравнили с попыткой рейдерского захвата. Исполнительный директор комбината Сергей Лазарев так же заявлял, что Роспотребнадзор провел проверки с нарушениями и говорил о готовности отстаивать интересы предприятия в суде.
Суд признал нарушения Роспотребнадзора и отказался останавливать работу КСП Красносельского района
© Фото: ВК / АО "КСП КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА"
Протокол от надзорного ведомства не стали рассматривать в суде.
Деятельность Комбината социального питания Красносельского района не будет остановлена, согласно решению Красносельского районного суда. Суд вернул протокол, составленный сотрудниками Роспотребнадзора, без рассмотрения. Об этом сообщает «Мойка78».
|
По теме
Все новости рубрики
- В Петербурге родилась девочка весом в 5 кгМалышка родилась естественным путем в одном из роддомов города.
- За минувшие сутки с улиц Петербурга убрали 160,5 кубометров мусораТакже за день было убрано 448,5 тонн смета и израсходовано 10,7 тысяч тонн воды.
- За час 1,5 тысячи петербуржцев обратились в МФЦ за бесплатными путевками для детейПрием заявок начался в городе в понедельник, 19 апреля.
- За нападение на антифашистов в 2018 году приговорили семь человекЗаседание состоялось 19 апреля в Смольнинском районном суде.
- СК РФ завел уголовное дело по факту падения лепнины на ребенкаУпавшая часть фасада причинила тяжкий вред здоровью двухлетнего малыша.
- 05 апреля 2021, 17:30
- В Красногвардейском районе не кончаются очереди на оформление загранпаспортаПетербуржцы пожаловались на многочасовые очереди в отделении УФМС на Большеохтинском проспекте.
- 05 апреля 2021, 15:20
- Больница им.Семашко возобновила работу в штатном режимеМедучреждение находится в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар.
|
следующая
- Рейды по барам и клубам Петербурга закончились задержанием 70 нарушителейБолее 70 человек привлекут к ответственности за хулиганство, употребление наркотиков и нарушение общественного порядка.
- Дети из Петербурга смогут занять 75% мест в летних лагеряхРанее было разрешено заполнять лишь на 50% в связи с угрозой распространения вируса COVID-19.
- Шествие «Бессмертного полка» зарегистрируют на 1 млн петербуржцевМероприятие состоится в штатном режиме, если ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится.
- Сотрудники «КСП Красносельского района» снова просят помощи у журналистовОб этом стало известно из открытого письма, в котором рабочие пожаловались на постоянное давление со стороны Роспотребнадзора.
- У украинского консула обнаружили доход в 4 млн рублейСреди найденных средств зарплата составляет 453 тысячи.
- Стали известны обстоятельства гибели 13-летнего подростка в лесуТело мальчика нашли в лесном массиве Мурино.
- Жить за городом в петербургском комфорте - реально!Статистика показывает, что продажи загородного жилья растут. Пригород набирает популярность из-за того, что люди стали все больше уделять внимание здоровому образу жизни, выбирая экологически чистые районы со свежим воздухом в окружении деревьев, вдали от шума оживленных трасс и многоэтажек «муравейников». Альтернатива городской квартире - трехэтажный таунхаус, который можно купить по цене, сравнимой со стоимостью обычной "трешки".
|
|
следующая
- 16:30
- Суд признал нарушения Роспотребнадзора и отказался останавливать работу КСП Красносельского района
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.