За нападение на антифашистов в 2018 году приговорили семь человек

В Петербурге участников нападения на антифашистов приговорили к лишению свободы. Заседание состоялось 19 апреля в Смольнинском районном суде. На скамье подсудимых оказались шесть человек и главарь экстремисткой группировки Андрей Клещин. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Суд назначил наказание Клещину два года и три месяца в колонии общего режима», - отметили в ведомстве.

Пятеро человек получили наказание в виде 1,5 года лишения свободы условно, а один человек получил один год условно.

Напомним, в 2018 году группа напала на антифашистов в клубе «Цоколь» по предварительному сговору.