Стала известна стоимость праздничного стола на Пасху

Специалисты подсчитали стоимость праздничного стола к празднику Пасхи в Петербурге. Так, в среднем верующим петербуржцам понадобится 4 720 рублей. Об этом сообщают в субботу, 17 апреля, в Петростате.

Согласно данным специалистов из управления федеральной службы государственной статистики по городу и Ленобласти, продукты, необходимые для праздничного стола могут еще подорожать. Сотрудники Петростата посчитали стоимость за килограмм необходимых продуктов: яйца, вино, молоко, сливочное масло, сухофрукты и орехи.

Напомним, в 2021 году Пасха придется на 2 мая.