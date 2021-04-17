В Петербурге планируют регистрировать уличных музыкантов

Уличные музыканты в Петербурге вынуждены будут регистрироваться на интернет-портале. При этом нужно будет делать это перед каждым выступлением. Об этом сообщает Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга.

Для реализации цели планируется создать отдельную платформу в сети Интернет. Ее запуск на данный момент обсуждается с Комитетом информатизации и связи. Кроме того, в рамках проекта определят перечень мест, на которых выступать будет нельзя.

Напомним, в сентябре 2020 года в Смольном приняли в первом чтении Закон об уличных музыкантах. В связи с этим создали рабочую группу для доработки проекта.