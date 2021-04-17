Полицейские провели рейды в двух районах Петербурга по поиску нелегальных мигрантов

В Санкт-Петербурге в Адмиралтейском и Центральном районах сотрудники полиции провели рейды по поиску нелегальных мигрантов. Правоохранители проверили более двух тысяч хостелов и квартир. В результате проверок полицейские задержали около сотни иностранных граждан.

Стражи порядка обошли более 200 домов, на предмет проверки законности сдачи жилых помещений в аренду, а также соблюдения норм миграционного законодательства.

Во время рейда сотрудники полиции в одной из квартир выявили факт липовой постановки на учет четверых мигрантов. Жильцами оказались уроженцы Средней Азии.