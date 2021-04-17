Беглов посетил центр образования №162 во время реконструкции здания

В центре образования №162 в Кировском районе Санкт-Петербурга до сих пор проводятся работы по реконструкции. Все строительные работы должны закончиться к 1 сентябрю. Губернатор Северной столицы Александр Беглов посетил центр во время ремонта.

В образовательном учреждении на данный момент учится более 600 школьников средних и старших классов. Однако изначально постройка здания планировалась на меньшее количество учеников. Из-за этого принято решение о реконструкции здания.

В результате работ в учреждении появится бассейн на 25 метров. Центр образования №162 станет второй школой в Кировском районе, где можно будет проводить с учащимися занятия по плаванию.