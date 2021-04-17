Квартиру задержанного врача-нефролога, обвиняемого в убийстве жены, обокрали

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что квартиру бывшего врача-нефролога Александра Земченкова, которого обвинили в убийстве своей жены, обокрали. Сообщается, что подозреваемый в краже уже задержан.

"Злоумышленник проник 26 апреля в опечатанную следствием квартиру обвиняемого через чердак. Он сломал потолок, похитил ювелирные изделия, после чего вскоре был задержан", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 3 УК РФ «Кража».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Александр Земченко дал чистосердечное признание в суде в убийстве своей жены по неосторожности.