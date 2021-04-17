"Севкабель Порт" опубликовал проект по развитию набережной на Васильевском за 10 млрд рублей

Культурно-деловой центр "Севкабель Порт" предложил Смольному план совместного с АО "Санкт-Петербургский пассажирский порт "Морской фасад" по развитию площади Морской Славы и комплекса зданий Морского Вокзала.

Пресс-служба "Севкабель Порта" сообщила, что осуществление проекта позволит объединить все береговые девелоперские проекты от Кожевенной линии до намывных территорий Василеостровского района в единое деловое, культурное и туристическое пространство "Гавань 2.0".

На прошлой неделе группа проекта "Севкабель Порт" представила новый план развития бывших промышленных набережных Васильевского острова. На территории 15 гектаров запланировано обустроить единую пешеходную и рекреационную территорию вдоль берега, которая обладает протяжённостью 1.25 километр. Инвестиции в проект составят десять миллиард рублей.

Сумма инвестиций обусловлена тем, что по идее проекта будет необходима реконструкция порядка 125 тысяч "квадратов" исторической промышленной застройки и возвести не менее десяти тысяч квадратных метров новых площадей, в которых будут размещены деловые, культурные, событийные, торговые, гостиничные и образовательные объекты.

По концепции авторов проекта "Гавань 2.0", в здании Морского Вокзала появится 4-звёздочный отель на 339 номеров и медиа-центр.