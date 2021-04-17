АСВ планирует обанкротить радио "Эрмитаж" за долг в 15 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало признать ЗАО "Радиокомпания "Культура", которому принадлежит радио "Эрмитаж", банкротом. Соответствующий иск был подан в среду, 14 апреля.

По информации из электронной картотеки арбитражных судов, АСВ требует признать банкротом петербургское "Радио Эрмитаж" как конкурсного управляющего Международного банка "Санкт-Петербург" (МБСП). Сумма по требованию кредитора составила 15,3 миллиарда рублей.

На сегодняшний день иск к производству не принят.

По данным СПАРК, в 2020 году выручка радиокомпании "Культура" упала на 40 процентов и составила 6,9 миллионов рублей. Таким образом, второй год подряд радио является убыточным на уровне 4–5 миллионов рублей.

При этом в промежутке январь-март 2021 года в Санкт-Петербурге ежедневная аудитория радио "Эрмитаж" составляла 238,2 тысячи человек, или 5,1 процентов от общего количества слушателей.

Генеральным директором радиокомпании "Культура" является Татьяна Бажанова, она также является супругой банкира Сергея Бажанова, чей МБСП потерпел крах в 2018 году.