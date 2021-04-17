В Санкт-Петербурге телевидение и радио будут приостановлены из-за профилактических работ 19 апреля

Профилактические работы продлятся с 02:00 до 13:20, об этом сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

В это время в Санкт-Петербурге будет приостановлен сигнал телевизионной трансляции на экраны зрителей эфирного и кабельного телевещания.



Профилактические работы также запланированы на радио. Трансляция радиостанций будет приостановлена до 13:20. Жителей Ленинградской области, которые принимают телевизионный сигнал с петербургской телебашни, ограничения тоже коснутся.