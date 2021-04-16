Парк "Дальняя Рогатка" станет общественным пространством

Территория «Дальней Рогатки» была включена в программу благоустройства администрацией Пушкинского района города. Парк планируют превратить в общественное пространство.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой администрации Пушкинского района, территория, площадью 122 кв. м будет благоустроена по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Несколько лет назад в рамках программы в парке был выполнен искусственный рельеф и смонтированы цветники.

Парк включили в список объектов, которые реконструирую т в первую очередь. Объекты для реконструкции выбирались путем голосования граждан, которое продлится до 30 мая.